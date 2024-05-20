Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Gazze'de yaşananlar Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunuyla anlatıldı

        Tekirdağ'da, üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için kaleme aldıkları tiyatro oyununu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze'de yaşananlar Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunuyla anlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da, üniversite öğrencileri, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için kaleme aldıkları tiyatro oyununu sahneledi.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite yerleşkesinde eylemlerini sürdürüyor.

        Öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla burada görev yapan öğretmen, doktor, basın mensubu gibi kişilerin yaşadıklarını kaleme aldı.

        Yazdıkları tiyatro oyunu için yerleşkedeki alanı tiyatro sahnesine dönüştüren öğrenciler, burada oyunlarını sahneledi.

        İlahiyat Fakültesi öğrencisi Süleyman Karakurt, AA muhabirine oyunu yazarken Gazze'yi hayal ettiklerini söyledi.

        Gazze'deki soykırımı herkese anlatmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Karakurt, burada zor şartlar altında görev yapan gazetecileri düşündüğünü ve onların sesi olmak için tiyatroda yer aldığını belirtti.

        Karakurt, dünyada birçok üniversitede öğrencilerin eylem yaptığını hatırlatarak, "Ben Gazze'de olan bir gazetecinin sesi ve dili olmak istedim. Ona göre oyunu kaleme aldım. Basın ve medya organlarının nasıl adaletli, özgür bir şekilde hareket etmesi gerektiğini gözler önüne sermeye çalıştım."dedi.

        Öğrenci Muazzez Dilara Nur Mutlu da kendini bir öğretmenin yerine koyduğunu ve duygu dolu anlar yaşadığını ifade etti.

        Filistin'de şehit edilenlere fazlasıyla üzüldüğünü aktaran Mutlu, "Gazze'de yaşanan soykırıma karşı tepki göstermek istedik. Elimizden geldiğince soykırıma karşı geldiğimizi anlattık. Öldürülen her bir çocuk, her can bizim için kutsaldır. Hiçbir çocuğun, kadının öldürülmemesi için bu soykırıma son verilmesini istiyoruz. Geleceğin öğretmenleriyiz aslında. Sadece bilgi aşılamak değil, öğrencinin sağlıklı bir ortamda yetişmesi bir öğretmenin en büyük hayali." diye konuştu.

        Mutlu, kaleme aldığı öğretmen rolü için hazırlanırken, izlediği videolarda vicdanının sızladığını da ifade etti.

        Gazzeli doktoru canlandıran Yahya Kayhan ise ilaç ve ekipman olmadan insanlara şifa vermeye çalışan doktorları konu aldığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        Otele 4 ayrı zamanda kurşun yağdırdı!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        9 kişinin ölmüştü! Kaza değil göz göre göre cinayet!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        "Partiyi mahvettiler!"
        "Partiyi mahvettiler!"
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
        Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        Tekirdağ'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        Çorlu'daki tren kazası davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Çorlu'daki tren kazası davasının gerekçeli kararı açıklandı
        Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı; yoğun bakımda
        Bahçede su dolu çukura düşen çocuk kurtarıldı; yoğun bakımda
        Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlanıyor