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        Tekirdağ'da çiftçilere 50 bin sebze fidesi dağıtıldı

        Tekirdağ'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün" Projesi kapsamında üreticilere 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:56
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        Tekirdağ'da çiftçilere 50 bin sebze fidesi dağıtıldı
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        Tekirdağ'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün" Projesi kapsamında üreticilere 50 bin 400 sebze fidesi dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide dağıtım programı düzenlendi.

        Şarköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda üreticilere 50 bin 400 biber, patlıcan ve domates fidesi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, üreticilerin talepleri doğrultusunda yüzde 75 bakanlık destekli sebze fidesi dağıtıldığını söyledi.

        Üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Öcal, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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