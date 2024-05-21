Tekirdağ'da çiftçilere 50 bin sebze fidesi dağıtıldı

Üreticilere destek olmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Öcal, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

Şarköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda üreticilere 50 bin 400 biber, patlıcan ve domates fidesi verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce fide dağıtım programı düzenlendi.

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