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        Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın mutfağı tanıtıldı

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:30
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        Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın mutfağı tanıtıldı
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        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, coğrafi işaretli Malkara eski kaşarı, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası ve Kınalı yapıncak yaprağından sarmalar vatandaşlara tattırıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Tekirdağ mutfağının zenginliklerini tanıttıklarını söyledi.

        Tekirdağ'ın tescilli lezzetlerinin vatandaşların beğenisine sunulduğunu aktaran Hacıoğlu, hafta kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdi.

        Hacıoğlu, Tekirdağ'ın köfte başta olmak üzere çeşitli tatlarda coğrafi işaretli ürünleri olduğunu belirterek, "Hafta kapsamında, coğrafi işareti olan bütün ürünlerimiz yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Türk mutfağının sürdürülebilir ve sağlıklı yönleri ön plana çıkarılacak. Tüm ülkede Tekirdağ mutfağının tanınırlığını sağlayacağız."diye konuştu.

        Etkinlikte, Vali Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu ile kurum müdürleri stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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