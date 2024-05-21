Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın mutfağı tanıtıldı

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara kentin coğrafi işaretli ürünleri ve çeşitli yiyecekler ikram edildi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, coğrafi işaretli Malkara eski kaşarı, Hayrabolu tatlısı, Velimeşe bozası ve Kınalı yapıncak yaprağından sarmalar vatandaşlara tattırıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Tekirdağ mutfağının zenginliklerini tanıttıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın tescilli lezzetlerinin vatandaşların beğenisine sunulduğunu aktaran Hacıoğlu, hafta kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini dile getirdi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın köfte başta olmak üzere çeşitli tatlarda coğrafi işaretli ürünleri olduğunu belirterek, "Hafta kapsamında, coğrafi işareti olan bütün ürünlerimiz yerli ve yabancı turistlere tanıtılacak. Türk mutfağının sürdürülebilir ve sağlıklı yönleri ön plana çıkarılacak. Tüm ülkede Tekirdağ mutfağının tanınırlığını sağlayacağız."diye konuştu.