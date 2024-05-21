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        Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci ve akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 14:46 Güncelleme: 21.05.2024 - 14:46
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        Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci ve akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında toplanan grup, "İnsanı değil, insanlığı vuruyor zalim", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz", "Kampüslerden Gazze'ye direnişe bin selam", "Tüm uyuyanları uyandırmak için bir Gazze yeter" ve "Özgür Kudüs özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

        Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Süleyman Karakurt, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi.

        Tarihe kara leke olarak geçecek İsrail saldırılarını haykırmaya devam edeceklerini belirten Karakurt, "İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümle uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel prensiplerini alanen ihlal edildiği görülüyor. Tüm dünya insanlık onurunun çiğnendiği, çocuklarının hedef alınarak yok edildiği bir soykırıma şahit oluyor. Bu zulüm karşısında sessiz kalmak, suça ortak olmak demektir. " dedi.

        Karakurt, dünyanın Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmaması gerektiğini aktararak, herkesin zulme uğrayan insanların sesi olması gerektiğini dile getirdi.

        Öğrencilerden Merve Özcan da Gazze'de yaşananlara ses çıkartmanın insanı ve vicdani bir görev olduğunu aktardı.

        Gazze'de yaşanan soykırımı unutturmamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Özcan, "Gazze'de yaşananların normalleştirilmemesi gerekiyor. Kampüs intifadalarının direniş meşalesini Tekirdağ'da yaktık. Yaptığımız çeşitli etkinliklerle yaşanan soykırımı geniş kitlelere duyurduk. Yaptığımız farkındalık etkinlikleriyle insani ve vicdani duyguları harekete geçirdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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