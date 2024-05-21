Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci ve akademisyenleri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Üniversite yerleşkesindeki Tatbikat Camisi yanında toplanan grup, "İnsanı değil, insanlığı vuruyor zalim", "Zulmün olduğu yerde tarafsız kalınmaz", "Kampüslerden Gazze'ye direnişe bin selam", "Tüm uyuyanları uyandırmak için bir Gazze yeter" ve "Özgür Kudüs özgür Filistin" yazılı pankartlar açarak yürüyüşe geçti.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Gazze'ye desteklerini dile getirdi. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Süleyman Karakurt, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını söyledi. Tarihe kara leke olarak geçecek İsrail saldırılarını haykırmaya devam edeceklerini belirten Karakurt, "İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümle uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel prensiplerini alanen ihlal edildiği görülüyor. Tüm dünya insanlık onurunun çiğnendiği, çocuklarının hedef alınarak yok edildiği bir soykırıma şahit oluyor. Bu zulüm karşısında sessiz kalmak, suça ortak olmak demektir. " dedi.