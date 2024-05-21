Tekirdağ'da vatandaşlara tescilli Velimeşe bozası dağıtıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Ergene Belediyesi ile İl Kültür ve Turzim Müdürlüğünce oluşuturulan stantlarda, öğrencilere ve vatandaşlara boza dağıtıldı.

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