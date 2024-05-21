Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı 2 kat arttı

        Türk-Macar Kültür Yılı dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Rakoczi Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı 2 kat arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı 2 kat arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk-Macar Kültür Yılı dolayısıyla Tekirdağ'da düzenlenen etkinlikler kapsamında Rakoczi Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı 2 kat arttı.

        Osmanlı'ya sığınan Macar Prensi 2. Frenc Rakoczi'nin kaldığı Rakoczi Müzesi'ni her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.

        Bu yılın Türkiye - Macaristan Kültür Yılı ilan edilmesinin ardından düzenlenen programalar dolayısıyla, geçen yıl aynı dönemde 1000 kişinin ziyaret ettiği müze, bu yıl 2 bin kişiyi ağırladı.

        Müze Müdürü Ali Kabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl düzenlenen tanıtım ve çeşitli etkinlikler sayesinde ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

        Rakoczi Müzesi'nin kentin önemli simgelerinden birisi olduğunu ifade eden Kabul, "Bu hafta özellikle turizm haftası sebebiyle bayağı ziyaretçimiz var. Bu sene Bulgar ziyaretçi de çok geliyor. Macaristan'dan daha çok Bulgar ziyaretçimiz oldu. Ziyaretçinin Türk, Macar, Bulgar olması bizim için fark etmiyor. Ziyaretçinin çok olması bizi sevindiriyor. Geçen yıla göre bu sene şimdiye kadar gelen ziyaretçi 2 katına çıkmış durumda." dedi.

        Kabul, kente gelen Macarların mutlaka müzeyi ziyaret ettiğini aktararak, Türk-Macar Kültür Yılı'nın ziyaretçi sayısındaki artışta etkili olduğunu dile getirdi.

        Müzeyi gezen Fenyvesı Robert de Macaristan'dan ailesiyle tatil için Tekirdağ'a geldiğini ifade etti.

        Tekirdağ'ın çok güzel bir şehir olduğunu anlatan Robert, "Özellikle Rakoczi Müzesi'ni gezmek için Tekirdağ'a geldik. Rakoczi, Macarlar için çok değerlidir. Buraya tatile gelenler müzeye uğramadan ayrılmıyor. Burası gerçekten çok güzel." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Kontrolden çıktı, dondurma dolabının üzerine çıktı!
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Yöresel Mutfaklar" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ'da "Yöresel Mutfaklar" konferansı düzenlendi
        Tekirdağ'da vatandaşlara tescilli Velimeşe bozası dağıtıldı
        Tekirdağ'da vatandaşlara tescilli Velimeşe bozası dağıtıldı
        Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü
        Tekirdağ'da öğrenciler ve akademisyenler, Filistin'e destek için yürüdü
        Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın mutfağı tanıtıldı
        Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'ın mutfağı tanıtıldı
        Tekirdağ'da tarihi eser dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
        Tekirdağ'da tarihi eser dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı
        Tekirdağ'da tarihi eser görüntüsü verilen objelerle dolandırıcılık yapan 2...
        Tekirdağ'da tarihi eser görüntüsü verilen objelerle dolandırıcılık yapan 2...