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        Tekirdağ'da Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarından Hukuk Meclisi Topluluğu organizasyonunda "Hukuk Meslekleri Zirvesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:10
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        Tekirdağ'da Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrenci topluluklarından Hukuk Meclisi Topluluğu organizasyonunda "Hukuk Meslekleri Zirvesi" düzenlendi.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü NKÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Karakul’un yaptığı programda, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Vergi Mahkemesi Başkanı Halil Gündüz konuşmacı olarak yer aldı.

        Konuşmacılar kendi mesleki deneyimlerinden örneklerle gerçekleştirdikleri sunumlarında, öğrencilere kamu hizmetinde yer alan ve hukukla ilgili mesleklerinin gerekliliklerini anlattı.

        Programa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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