Tekirdağ'da yaşayan mübadiller köyde açılan sergiyle anılarını tazeledi

Tekirdağ'a Yunanistan Selanik kentinden gelen mübadillerin kente gelişlerinin 100'üncü yılında etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Selanik'ten deniz ve kara yoluyla ayrılanların Tekirdağ'ın Yenice Mahallesi'ne gelmesinin üzerinden bir asır geçti.

Trakya ve Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneğince, Yenice Mahallesi meydanında "Ata yurdundan ana yurduna" adlı kültürel değerler sergisi açıldı.

Mübadillerin yardımlarıyla bir araya getirilen ürünlerin olduğu sergide, dokuma tezgahında dokunan kilimler, bebek patikleri, yelekler, hırkalar ve eski fotoğraflar yer aldı.

Dernek Başkanı Olcay Ceylan, AA muhabirine, mübadillerin hafızalarında anıların taze olduğunu ifade etti.

Atalarından mübadele yıllarının çok zor zamanlar olduğunu öğrendiklerini aktaran Ceylan, bir kısım mübadillerin gemiyle bazılarının ise öküz arabalarıyla yaya olarak Türkiye'ye geldiğini anlattı.

Sergiyi gezen 80 yaşındaki Necmettin Ulu da serginin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Anlatılan anıların dün gibi aklında olduğunu ifade eden Ulu, babasının 9 yaşında yalın ayak ve yokluklar içinde Türkiye'ye gelebildiğini ve bu anılarını hiç unutamadığını aktardı.