Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yaşayan mübadiller köyde açılan sergiyle anılarını tazeledi

        Tekirdağ'a Yunanistan Selanik kentinden gelen mübadillerin kente gelişlerinin 100'üncü yılında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:14 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yaşayan mübadiller köyde açılan sergiyle anılarını tazeledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'a Yunanistan Selanik kentinden gelen mübadillerin kente gelişlerinin 100'üncü yılında etkinlik gerçekleştirildi.

        Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinde 1924'te Selanik'ten deniz ve kara yoluyla ayrılanların Tekirdağ'ın Yenice Mahallesi'ne gelmesinin üzerinden bir asır geçti.

        Trakya ve Işıklar Köyü Selanik Mübadilleri ile Balkan Türkleri Derneğince, Yenice Mahallesi meydanında "Ata yurdundan ana yurduna" adlı kültürel değerler sergisi açıldı.

        Mübadillerin yardımlarıyla bir araya getirilen ürünlerin olduğu sergide, dokuma tezgahında dokunan kilimler, bebek patikleri, yelekler, hırkalar ve eski fotoğraflar yer aldı.

        Dernek Başkanı Olcay Ceylan, AA muhabirine, mübadillerin hafızalarında anıların taze olduğunu ifade etti.

        Atalarından mübadele yıllarının çok zor zamanlar olduğunu öğrendiklerini aktaran Ceylan, bir kısım mübadillerin gemiyle bazılarının ise öküz arabalarıyla yaya olarak Türkiye'ye geldiğini anlattı.

        Sergiyi gezen 80 yaşındaki Necmettin Ulu da serginin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

        Anlatılan anıların dün gibi aklında olduğunu ifade eden Ulu, babasının 9 yaşında yalın ayak ve yokluklar içinde Türkiye'ye gelebildiğini ve bu anılarını hiç unutamadığını aktardı.

        Ahmet Ece (83) ise dedesinin Yunanistan'dan bir tencere, yorgan ve eşekle Türkiye'ye geldiğini bildiğini ve sergiyle çocukluğunda anlatılan eski günlerin aklına geldiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        Semiha'yı uçurumdan itmişti! Ölüm yemeği!
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        İETT otobüsünün camından direk girdi: Yolcular ölümden döndü
        Çok şiddetli kuraklık alarmı! Yağışlar yüzde 67 azaldı
        Çok şiddetli kuraklık alarmı! Yağışlar yüzde 67 azaldı
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Kupada final günü! İşte muhtemel 11'ler
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Yargıtay kararı onadı! Babasını öldürdü beraat etti!
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        Ev alana-satana ekspertiz zorunluluğu
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi uğurluyor
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Düzenli balık yağı takviyesi alanlara kritik uyarı!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        İstismarcının ifadesi ortaya çıktı! Yaşça büyük eşini, 'annesi' diye tanıttı!
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Cinsel istismar şüphelisi ölmüştü! Polislere 21 yıl hapis!
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Macron gerilim bölgesine gitti
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        Böyle dolandırıcılık görülmedi! Telefon kapanmadan 10 gün sürdü!
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        "İklim'e şiddet uygulamadım"
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Nvidia'dan rekor seviyede gelir
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Paranızı 5 yıl içinde alabilirsiniz
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        Blinken bir kez daha protesto edildi
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        "Riva tarihin en kötü sözleşmelerinden biri"
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!
        UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Atalanta!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi
        Tekirdağ'da Hukuk Meslekleri Zirvesi düzenlendi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa ç...
        Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ziyaretçilerini tarihte yolculuğa ç...
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ kirazının hasadı başladı
        Tekirdağ kirazının hasadı başladı
        Perinthos Antik Kenti'nde su altı çalışmalarında "gemi batığı" bulundu
        Perinthos Antik Kenti'nde su altı çalışmalarında "gemi batığı" bulundu