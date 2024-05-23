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        Tekirdağ'da çatıdaki yuvasından düşen serçe yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yuvasından yere düşen serçe yavrusu, duyarlı vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yuvasına geri konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 10:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:59
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        Tekirdağ'da çatıdaki yuvasından düşen serçe yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yuvasından yere düşen serçe yavrusu, duyarlı vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yuvasına geri konuldu.

        Mavili Bahçe Sokak'ta yaşayanlar yerde gördükleri serçe yavrusunun apartman çatısındaki yuvasından düştüğünü fark etti.

        Serçenin yuvasına konulması için itfaiyeden yardım istendi.

        Çorlu İtfaiye ekipleri merdivenle çatıda bulunan yuvaya ulaştı ve serçe yuvasına yerleştildi.

        Vatandaşlar, serçe yavrusunu kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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