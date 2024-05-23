Tekirdağ'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ'da terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ zanlısı 3 şüpheliyle terör örgütü propagandası yaptığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.