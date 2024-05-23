Tekirdağ'da yağmur suyu hattı giderine atık bırakıldığı iddiasına inceleme
Tekirdağ'da, yağmur suyu hattı giderine atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'da, yağmur suyu hattı giderine atık bırakıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlatıldı.
Çorlu ilçesinde Türk Gücü Organize Sanayi Bölgesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait vidanjörün yağmur suyu hattına atık bıraktığını gören görevliler ihbarda bulundu.
Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri atığın bırakıldığı yağmur suyu hattında inceleme yaptı, numune aldı.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
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