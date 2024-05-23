Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı ikram edildi

Salha ise üniversite olarak kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkı sunduklarını aktardı.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili farkındalık oluşturduklarını aktaran Hacıoğlu, üniversite öğrencilerinin Tekirdağ'ın eşsiz lezzetlerinden olan Hayrabolu tatlısını tatma imkanı bulduğunu ifade etti.

Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini belirtti.

Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamide Salha ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu öğrencilere Hayrabolu tatlısı ikram etti.

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