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        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı ikram edildi

        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 16:53 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:53
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        Tekirdağ'da öğrencilere "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Hayrabolu tatlısı ikram edildi
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        Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerine coğrafi işaretli Hayrabolu tatlısı dağıtıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

        Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hamide Salha ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu öğrencilere Hayrabolu tatlısı ikram etti.

        Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini belirtti.

        Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili farkındalık oluşturduklarını aktaran Hacıoğlu, üniversite öğrencilerinin Tekirdağ'ın eşsiz lezzetlerinden olan Hayrabolu tatlısını tatma imkanı bulduğunu ifade etti.

        Salha ise üniversite olarak kentin önemli lezzetlerinin tanıtımına katkı sunduklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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