Tekirdağ'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde de yaptıkları uygulamada, bir kamyonette Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni yakaladı.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan minibüsü takip eden ekipler, kovalamaca sonucunda Afganistan ve Pakistan uyruklu 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saray ve Marmaraereğlisi ilçelerinde uygulama yaptı.

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