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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:22
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        Tekirdağ Valisi Soytürk Çerkezköy'de ziyaretlerde bulundu
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Çerkezköy OSB alanı içerisinde bulunan Özel Çerkezköy OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okuldaki atölyeleri gezdi.

        Soytürk, okul hakkında bilgi alarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        Ardından, Çerkezköy OSB'nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Zihinsel Engelliler Korumalı İş Yeri Atölye ve Yaşam Merkezini ziyaret etti.

        Atölyeleri dolaşan Vali Soytürk, merkez hakkında yetkililerden bilgi alarak, engellilerle sohbet etti.

        Vali Soytürk'e, ziyaretlerde Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler eşlik etti.

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