Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yağma ve yaralanma suçlarından aranmaları olduğu tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan ve aranması olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

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