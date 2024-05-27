Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan ve aranması olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan ve aranması olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

        Ekipler belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Adreslerde bulunan A.S. ve N.Ş. gözaltına alındı.

        Yağma ve yaralanma suçlarından aranmaları olduğu tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Doğum izni artacak mı?
        Doğum izni artacak mı?
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da üniversiteliler Roman öğrencilere yönderlik yapıyor
        Tekirdağ'da üniversiteliler Roman öğrencilere yönderlik yapıyor
        Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara peynir helvası ve köfte i...
        Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara peynir helvası ve köfte i...
        Tekirdağ'da motosikletliler sürüşün ardından sahilde çevre temizliği yaptı
        Tekirdağ'da motosikletliler sürüşün ardından sahilde çevre temizliği yaptı
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor
        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı