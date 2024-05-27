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        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Tekirdağ'da ziyarete açıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze Tekirdağ'da ziyaretçileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:18
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        "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Tekirdağ'da ziyarete açıldı
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        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze Tekirdağ'da ziyaretçileriyle buluştu.

        Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla kente gelen tır, sahil dolgu alanında konuşlandırıldı. Fotoğraf ve videoların gösterildiği müze, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada müzenin görülmeye değer olduğunu söyledi.

        Çanakkale'ye gitme imkanı bulamayanların müzeyi ziyaret etmesini öneren Hacıoğlu, "Çanakkale Savaşı'nın önemini, Çanakkale ruhunu buraya gelenler görmüş olacak. Simgesel ve küçük olmasına rağmen içinde bulundurduğu objeler açısından çok önemli bir tır. Müzenin, öğrencilerimize ve gençlerimize ilham kaynağı olmasını umuyoruz." diye konuştu.

        Hacıoğlu, Tekirdağ'da kurulan 57'nci Alay'ın Çanakkale Savaşları'nda mücadele ettiğini anımsattı.

        Müzeyi gezen vatandaşlardan Çetin Tavşanoğlu da çok duygulandığını belirtti.

        Vatanın kolay kazanılmadığını vurgulayan Tavşanoğlu, özellikle gençlerin bu müzeyi görmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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