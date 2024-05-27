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        Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:02 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:02
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        Tekirdağ'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı.

        Boşanma aşamasındaki Samet K. (33) ile Meltem K. (26) Zafer Mahallesi'nde karşılaştı, aralarında tartışma çıktı.

        Samet K. tabancayla eşine ateş etti.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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