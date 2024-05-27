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        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı Tekirdağ'da protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:06
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        Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırı Tekirdağ'da protesto edildi.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Tekirdağ Şubesi üyeleri ile vatandaşlar Köprübaşı mevkisinde toplandı. Grup, "Katil İsrail", "Nehirden denize özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

        AGD Tekirdağ Şube Başkanı Olcay Sercan, yaptığı açıklamada, Gazze'de yaklaşık 8 aydır İsrail soykırımının devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit ettiğini belirten Sercan, bu zulme tüm dünyanın tepki göstermesi gerektiğini kaydetti.

        Siyonistlere karşı harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren Sercan, "İslam ülkelerinin liderlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir." dedi.

        Sercan, Filistinlilerin sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödediğini aktardı.

        Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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