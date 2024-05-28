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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 09:16 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:16
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde bir bağ evinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, ev sahibini kazı yaparken yakaladı.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        -Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu'da içerisinde uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Ergene ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Velimeşe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 13 gram esrar, 10 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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