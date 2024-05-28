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        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri farkındalık oluşturmak için plajda çöp topladı

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri çevre temizliğine dikkati çekmek için sahilde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:39 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:39
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        Tekirdağ'da üniversite öğrencileri farkındalık oluşturmak için plajda çöp topladı
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencileri çevre temizliğine dikkati çekmek için sahilde temizlik yaptı.

        NKÜ Coğrafya Bölümünden 50 öğrenci, farkındalık oluşturmak amacıyla Değirmenaltı Mahallesi'nde plajda bir araya geldi.

        Öğrenciler, temizlik çalışmasında 45 poşet çöp topladı.

        Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, AA muhabirine herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

        Öğrencilerle farkındalık çalışması yapmak istediklerini ifade eden Eroğlu, "Deniz, Tekirdağ için ve ülkemiz için bir nimet. Deniz kıyıları ve bu kıyıların temiz kullanılması çok önemli. Son yıllarda küresel iklim değişikliği, nüfus artışı, doğanın hor kullanıldığı bu günlerde çevre temizliği çok önemli. Maksadımız herkeste bu bilinci oluşturmak." dedi.

        Eroğlu, yaptıkları etkinliğin herkeste bir etki uyandırmasını istediklerini, doğayı en iyi şekilde kullanıp, gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılması gerektiğini dile getirdi.

        Öğrencilerden İbrahim Erkek, insanların temiz buldukları doğayı gelecek nesillere de temiz bırakması gerektiğini belirtti.

        Herkesin çevreye duyarlı olması gerektiği uyarısında bulunan Erkek, "Sadece belediyelerin veya öğrencilerin değil herkesin bulunduğu yeri temiz tutması gerekiyor. Özellikle herkesin ortak kullandığı ortak alanlarda daha dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

        Sevval Efe, Tekirdağ'da sahillerin daha temiz olması için bu tür etkinlikleri zaman zaman yaptıklarını ifade ederek, herkesin doğa için elinden geleni yapması gerektiğini aktardı.

        Duygu Bilgin de toplumdaki temizlik bilincini artırmak istediklerini, yaptıkları çevre temizliğiyle herkese örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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