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        Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali Komitesi toplandı

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenecek 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali icra komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 28.05.2024 - 13:31
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        Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali Komitesi toplandı
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        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenecek 58'inci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali icra komitesi toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, kurumların görev ve sorumlulukları alınacak tedbirler ve organizasyonla ilgili konular görüşüldü.

        Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakam Vekili Gökhan Gürbüzerol, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdür Vekili Cüneyt Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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