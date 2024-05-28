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        Tekirdağ Valisi Soytürk "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müzesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:42
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        Tekirdağ Valisi Soytürk "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müzesini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk sahil dolgu alanında konuşlandırılan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Soytürk, 81 ili dolaşarak Çanakkale ruhunu taşıyan müzeyi tüm vatandaşlarımızın ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.

        Ziyaretinde Vali Soytürk'e, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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