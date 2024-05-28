Tekirdağ Valisi Soytürk "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni ziyaret etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müzesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk sahil dolgu alanında konuşlandırılan "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi"ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk, 81 ili dolaşarak Çanakkale ruhunu taşıyan müzeyi tüm vatandaşlarımızın ziyaret etmesi tavsiyesinde bulundu.