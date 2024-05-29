Kahramanların hatıralarıyla yola çıkan müze Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" zaferi şehir şehir gezerek anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze Tekirdağ'da ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların anlatılması amacıyla kentleri dolaşan tırda, Nusret Mayın Gemisi'nin maketi, İngiliz asker botu, çarpışan mermiler, askerlerin cep saatleri, mayınlar, dönemin askeri kıyafetleri, silahlar, asker künyeleri ve piyade tüfekleri yer alıyor.

Video gösterimlerinin de yapıldığı müzede, ziyaretçiler kendilerini Çanakkale Savaşı'nda cephedeymiş gibi hissederek o günlere gidiyor.

Bu yıl Bilecik, Eskişehir, Kilis, Samsun ve ardından Tekirdağ'da ziyaretçileriyle buluşan tır Edirne'nin Keşan ilçesine de gidecek.

- "Çok duygulandım"

Müzeyi gezen Sadul Gökçe, AA muhabirine, müzedeki savaş dönemine ait eşyaların insanı duygulandırdığını söyledi.

Çanakkale ruhunun herkese ulaşması için müzenin çok güzel bir hizmet sunduğunu ifade eden Gökçe, "Müzeyi gezince insanın milli duyguları kabarıyor. Burada bir ülkenin yoktan var edilişinin görüyoruz. Yokluk içinde, açlıkla yedi düvele karşı savaşan ataların torunları olmak gurur verici. Çanakkale ruhunu ülkede yaşayan her bireyin bilmesi gerekiyor. Bu müzeyi gezen insanın duygulanmaması elde değil." dedi.