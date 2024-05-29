Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 90 litre sahte içki ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde bir ev ve iş yerinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri bir ev ve iş yerinde 90 litre sahte içki ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.