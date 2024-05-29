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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:40 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:43
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 265 gram esrar, 100 sentetik ecza hap ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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