Tekirdağ'da evde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı
Tekirdağ'da evde kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tekirdağ'da evde kurduğu düzenekle Hint keneviri yetiştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekiplerin evdeki aramasında 250 gram esrar, 43 kök kenevir, 7 led ışık, 2 vantilatör, hava nemlendirici, iklimlendirme çadırı, havalandırma borusu, sıvı gübre ele geçirildi.
Evde sahibi Ş.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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