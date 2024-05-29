Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Tekirdağ'da konferansta konuştu:

        Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Gelecek haftalarda da bazı Avrupalı devletler bizi tanıyacak biz sadece sahada değil bir çok yerde savaşıyoruz hem siyasi hem diplomatik hem de hukuk olarak. Bütün işledikleri suçları kayıt altına alıyoruz. Onların yalnız kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 17:15 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Tekirdağ'da konferansta konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, "Gelecek haftalarda da bazı Avrupalı devletler bizi tanıyacak biz sadece sahada değil bir çok yerde savaşıyoruz hem siyasi hem diplomatik hem de hukuk olarak. Bütün işledikleri suçları kayıt altına alıyoruz. Onların yalnız kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Mustafa, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, "Filistin Meselesi ve Günümüzde Gazze’de Yaşananlar" adlı konferansta, İsrail'in Filistin'e saldırılarının yıllardan bu yana devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana uluslararası hukuka aldırmadan açık bir şekilde katliam ve soykırım yaptığını ifade eden Mustafa, "İsrail, ABD'den aldığı güç ve silah desteğiyle kalleşliğiyle suç işlemeye devam ediyor. Şimdiye kadar 36 bin şehidimiz, 80 bin yaralımız var, kaybolanlar 10 binden daha fazladır. Bütün hastaneler ve okullar zarar gördü. İsrail hiç bir şeye aldırmadan kendini bütün kanunların üstünde görerek katilliğe devam ediyor." diye konuştu.

        Büyükelçi Mustafa, İsrail'in amacının Gazze'de yaşayanları Sina'ya göç ettirmek olduğunu ifade etti.

        Türk insanının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu belirten Mustafa bunun kendilerine güç verdiğinin altını çizdi.

        İsrail'in Gazze'de yaptıklarını Batı Şeria'da da sistematik bir şekilde uygulamaya çalıştığına işaret eden Mustafa, şöyle devam etti:

        "Bizim halkımız orada kaldıkça Gazze'yi yaşanmayacak bir yere çevirmeye çalışıyorlar. Orada yaşayan insanları göç ettirmeyi başaramadılar. O yüzden orada insanların hayatını mahfetti ki insanlar oradan gitsin. Bütün planlara karşı halkımız toprağına, bayrağına sahip çıkacak, bırakmayacak. Halkımız hiç bir zaman hakkından taviz vermeyecek. Biz bütün yıkımlara, zulümlere, işlenen suçlara karşı Gazze'de, Batı Şeria'da yolumuza, direnişimize devam edeceğiz, biz yalnız değiliz onlar yalnızlar."

        Mustafa Filistin'i İspanya, Norveç ve İrlanda'nın tanıdığını anımsattı.

        Filistin'i tanıyan devlet sayısının 147'ye yükseldiğini vurgulayan Mustafa, "Gelecek haftalarda da bazı Avrupalı devletler bizi tanıyacak biz sadece sahada değil bir çok yerde savaşıyoruz hem siyasi, hem diplomatik hem de hukuk olarak. Bütün işledikleri suçları kayıt altına alıyoruz. Onların yalnız kalmaları için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

        Konferansa, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        İzlanda'da yanardağ yine patladı
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması

        Benzer Haberler

        Yazlık evin çatısını iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine çevir...
        Yazlık evin çatısını iklimlendirme sistemli uyuşturucu imalathanesine çevir...
        Tekirdağ'da evde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlının yakalanma...
        Tekirdağ'da evde kurduğu düzenekle uyuşturucu yetiştiren zanlının yakalanma...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 90 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir ev ve iş yerinde 90 litre sahte içki ele geçirildi
        Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile yarayan şüpheli tutuklandı
        Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile yarayan şüpheli tutuklandı
        HÖH, Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki soydaşlardan 100 bin oy bekliyor
        HÖH, Bulgaristan seçimlerinde Türkiye'deki soydaşlardan 100 bin oy bekliyor