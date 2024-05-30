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        Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:58 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:58
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        Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, 2012-2013 yıllarında Adalet Bakanlığı personel alımlarına başvuruda bulunan adaylardan bazılarının alım önceliklerine göre örgüt mensuplarınca kodlandığı ve bu kişilere referans olanların bilgilerinin bulunduğu dijital materyal üzerindeki incelemelerde kentte ikamet ettiği belirlenen 7 şüpheli ve ilde güncel olarak örgüt için faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Düzenlenen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıklarını hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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