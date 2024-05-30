Köpeklerin saldırısından sonra kolunu kaybeden Huriye Kaya yaşadıklarını unutamıyor:

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce köpeklerin saldırısına uğrayarak kolunu kaybeden 61 yaşındaki Huriye Kaya, yaşadığı travmanın etkisinden kurtulamadığını belirtti.

Kaya, 2020 yılında memleketi Trabzon’un Of ilçesine çay hasadı için gitti. Çay bahçesine yakın bir bölgede üç köpeğin saldırısına uğrayan Kaya'yı yaşlı kadının çığlıklarını duyan çevredekiler kurtardı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kaya yedi ameliyat geçirdi.

Sol kolu dirsekten kesilen ve vücudunda ciddi yaralar bulunan Kaya, iki ay sonra hastaneden taburcu edildi.

Köpek saldırısının bir anda gerçekleştiğini ifade eden Kaya, "Sabah saatlerinde normal yolumda yürürken birden köpeklerin saldırısına uğradım. 3 köpek beni yere düşürerek, sürükledi. Can havliyle çığlık attım ama önce duyan olmadı. Alman kurdu cinsi köpekler vücudumun her yerinden defalarca ısırırken, pitbull cinsi köpek de kolumu ısırdı ve uzun süre sıkarak bırakmadı." dedi.

Saldırının aklından bir an olsun çıkmadığını ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

''Diğer köpekler beni sürekli ısırıyordu ama pitbull kolumu kaptı. Dakikalarca sıktı sonra da kemiğine kadar parçaladı. Bu anları ölene kadar unutmayacağım. Kendimi kurtarmaya çalıştıysam da başarılı olamadım. Birileri gelip beni bu halde yerde çırılçıplak buldu.

Onlara yalvardım yardım etmelerini istedim. Beni hastaneye götürdüler 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise çıktım ve uzun bir tedavi sürecim oldu. Kolumu kurtarmak için bütün doktorların seferber olduğunu gördüm ancak kangren oldu ve kalan az bir kısmı da kesmek zorunda kaldılar.''