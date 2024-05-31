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        Tekirdağ'da asayiş

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:08
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Kapaklı ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine ilçe merkezinde bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        -Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kapaklı ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, C.A, E.Ç. ve M.K'nın evinde yaptığı aramada 30 gram uyuşturucu ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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