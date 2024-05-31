Tekirdağ'da kadınlar kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularında bilgilendirildi

Süleymanpaşa Belediyesi'nin kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularındaki bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Osmanoğlu Ata ve Sağlıklı Hayat Merkezi Uzmanı hemşire Refiye Egen, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan kadınlara kanser, hipertansiyon ve tuz kullanımıyla ilgili sunum yaptı.

Kadınlara hastalıklardan korunma yöntemlerini anlatan uzmanlar, soruları da yanıtladı.

Halk sağlığı eğitimleri ve diğer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.