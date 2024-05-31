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        Tekirdağ'da kadınlar kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularında bilgilendirildi

        Süleymanpaşa Belediyesi'nin kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularındaki bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:20 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:20
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        Tekirdağ'da kadınlar kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularında bilgilendirildi
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        Süleymanpaşa Belediyesi'nin kanser, hipertansiyon ve tuz tüketimi konularındaki bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Büşra Osmanoğlu Ata ve Sağlıklı Hayat Merkezi Uzmanı hemşire Refiye Egen, Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşayan kadınlara kanser, hipertansiyon ve tuz kullanımıyla ilgili sunum yaptı.

        Kadınlara hastalıklardan korunma yöntemlerini anlatan uzmanlar, soruları da yanıtladı.

        Halk sağlığı eğitimleri ve diğer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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