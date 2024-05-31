Tekirdağ'da fren arızası nedeniyle duramayan kamyonetin işçi servislerine çarpması sonucu 18 kişi yaralandı

Hafif yaralanan 18 kazazedelerden bir kısmı olay yerinde tedavi edildi, bazıları ise tedbiren Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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