Tekirdağ'da "Çalışma izin ve muafiyetleri" konulu seminer düzenlendi

Seminere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gül Setenay Önürme, SGK İl Müdürü Fatma Derya Alan, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, Trakya Kalkınma Ajansı Uzmanı Yetkin Özer, NKÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk Eti, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanları tarafından çalışma izin ve muafiyetleri konusunda bilgilendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonunda Trakya'daki üniversitelerde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik program düzenlendi.

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