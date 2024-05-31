Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden kıyafetleri defilede sergiledi

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle düzenledikleri defileyle geri dönüşüme dikkati çekti.

Hacı Mehmet Söylemez Anaokulu'nda çocuklar, Sıfır Atık Projesi kapsamında aileleri eşliğinde atık malzemelerden kıyafet tasarladı.

Öğrenciler, folyo, su şişesi, poşet, karton, plastik, bulaşık bezi, gazete gibi atıkları kullanarak yaptıkları kıyafetleri, okulun bahçesindeki defilede sergiledi.

Aileler çocuklarının performansını ilgiyle izledi.

Okulun müdürü Reyhan Özen, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla defile yaptıklarını söyledi.

Çocuklarda çevreyi koruma ve geri dönüşüm bilinci oluşturmanın çok önemli olduğunu belirten Özen, "Amacımız hem okul öncesi eğitimin önemini ve gerekliliğini anlatmak hem de öğrencilerimizde çevre duyarlılığının gelişmesine katkıda bulunmaktı. İnanıyoruz ki öğrencilerimiz bu defileyle gereken mesajı en iyi şekilde verdi. Çocuklar aileleriyle çok güzel kıyafetler tasarladı." dedi.

Okul öncesi öğretmeni Erdal Karbuz da çocukların evlerindeki atıkları en iyi şekilde değerlendirerek çok güzel kıyafetler tasarladıklarını ifade etti.