Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 01.06.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan Tuna Boyu Seyir Parkı'nda incelemede bulunan Nallar, yapılacak çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

        Vatandaşlara daha güzel alanlar sunmak için gayret ettiklerini aktaran Nallar, "İlçemizin her noktasında hizmetlerimizi eksiksiz yerine getirmek için çalışıyoruz. Burada başlattığımız çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Nallar'a incelemelerinde Başkan Yardımcısı Burak Boğaç Baykal eşlik etti.

        - Baroda tören düzenlendi

        Tekirdağ'da ruhsatnamesini almaya hak kazanan avukat için tören düzenlendi.

        Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre stajını tamamlayan Doğan Taşçı'ya ruhsatnamesi düzenlenen törenle takdim edildi.

        Baro Başkanı Egemen Gürcün, avukata meslek hayatında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        LGS'ye 1 gün kala artan sınav kaygısıyla baş etme önerileri
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        "Bekleyişimiz 20 saati bulacak" TIR konvoyu 24 km'yi buldu!
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Evlendiler
        Evlendiler
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        TV'de üvey kızlarını arıyordu! İstismardan lince uğradı!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hırsız hırsız olalı böyle övgü almadı!
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar

        Benzer Haberler

        Trakya Yarımadası'nda 2100'de deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükseleceğ...
        Trakya Yarımadası'nda 2100'de deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükseleceğ...
        Trak Kralı Kersebleptes'in bal mumundan heykeli yaptırılacak
        Trak Kralı Kersebleptes'in bal mumundan heykeli yaptırılacak
        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalışan baba, kazaya neden oldu: 3 ö...
        Oğlunun kullandığı otomobili sollamaya çalışan baba, kazaya neden oldu: 3 ö...
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden kıyafetleri defilede se...
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri atık malzemelerden kıyafetleri defilede se...
        Tekirdağ'da "Çalışma izin ve muafiyetleri" konulu seminer düzenlendi
        Tekirdağ'da "Çalışma izin ve muafiyetleri" konulu seminer düzenlendi