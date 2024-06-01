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        Tekirdağ'da liman çalışanları sahilde temizlik yaptı

        Tekirdağ'da Asyaport Limanı çalışanları, çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla sahilde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:30
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        Tekirdağ'da liman çalışanları sahilde temizlik yaptı
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        Tekirdağ'da Asyaport Limanı çalışanları, çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla sahilde temizlik yaptı.

        Limanda çalışan yaklaşık 100 kişi, Barbaros Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Çalışanlar, Barbaros ve Kumbağ mahallelerindeki plajlarda yaptıkları temizlikle 200 poşet çöp topladı. Toplanan çöpler belediye ekiplerine teslim edildi.

        Liman çalışanlarından Buse Dölarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini söyledi.

        Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakılması gerektiğini belirten Dölarslan, "Çevre Günü'ne özel yapmış olduğumuz etkinlikle, çevreye verdiğimiz zararları en aza indirmek için çaba içerisindeyiz. Bugün hem Barbaros hem Gündal plajını temizleyerek halkımızda bir bilinç uyandırmak istedik. Çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmek, mümkünse yok etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Dölarslan, Tekirdağ'da sahillerin daha temiz olması için bu tür etkinlikleri zaman zaman düzenlediklerini, yaptıkları çevre temizliğiyle herkese örnek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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