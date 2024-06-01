Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, Malkara ilçesinde bir evde yaptıkları aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 47 obje ve bir dedektör ele geçirdi.
Evde bulunan S.D. ve S.F. gözaltına alındı.
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