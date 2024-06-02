Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit ailesini ziyaret etti.

        Vali Soytürk, Saray ilçesinde şehit Cüneyt Kırlı'nın vefat eden annesi Ayşe Kırlı'nın ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Ailenin isteklerini dinleyen Soytürk, merhumeye Allah’tan rahmet diledi, aile yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

        Vali Soytürk'e ziyaretinde, Saray Kaymakamı Refik Özsoy, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Saray Belediye Başkanı Abdul Taşyasan ve ilçe protokolü eşlik etti.

        - Yüceer, sera alanında incelemelerde bulundu

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait sera alanında incelemelerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yüceer, Bıyıkali Mahallesi'nde bulunan sera alanında yapılan çalışmalarla ilgili inceleme ve tespitlerde bulundu, personelden bilgi aldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüceer, kenti güzelleştiren süs bitkilerini ve çiçekleri büyükşehir bünyesinde yetiştirdiklerini belirtti.

        Tekirdağ'ın park, bahçe ve yeşil alanlarıyla nefes veren bir kent olduğunu aktaran Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde ve bölgemizde bitki çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        1 milyon öğrencinin LGS heyecanı: LGS'de ilk oturum başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı
        Tekirdağ'da tarihi 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı
        Tekirdağ'da liman çalışanları sahilde temizlik yaptı
        Tekirdağ'da liman çalışanları sahilde temizlik yaptı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Trakya Yarımadası'nda 2100'de deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükseleceğ...
        Trakya Yarımadası'nda 2100'de deniz seviyesinin 1 metreden fazla yükseleceğ...