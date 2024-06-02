Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Muratlı ilçesinde 9 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muratlı ilçesinde 9 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bir iş yerinde yaptıkları aramada 9 bin 160 makaron, 4 kilo 403 gram kıyılmış tütün ve bir miktar nargile tütünü ele geçirdi.

        Şüpheli R.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

        - Otomobilde uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü G.Ç. gözaltına alındı.

        - Saray'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Saray ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde Y.D'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca fişeği ve 4 bıçak ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS sınavı başladı: 1 milyon öğrenci sınava giriyor (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        İsrail basını yazdı: İsrail ile Hamas anlaştı mı?
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Tarihe geçti
        Tarihe geçti
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DMM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da tarihi 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı
        Tekirdağ'da tarihi 47 obje ele geçirildi: 2 gözaltı
        Tekirdağ'da liman çalışanları sahilde temizlik yaptı
        Tekirdağ'da liman çalışanları sahilde temizlik yaptı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa