Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Alınan bilgiye göre, Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi.

Tekirdağ'da, özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

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