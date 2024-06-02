Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, fuhuş olaylarının tespiti ve önlenmesi çalışmaları kapsamında belirlenen 4 adrese düzenlediği operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler İ.Ç. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adreslerde yakalanan Özbekistan uyruklu 9 kadın, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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