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        Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisi ile kapalı kasa panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:27
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        Tekirdağ'da işçi servisi ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçi servisi ile kapalı kasa panelvanın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

        Mehmet Değirmenci idaresindeki 59 B 4450 plakalı panelvan, Hıdırağa Mahallesi'nde, Mustafa C. yönetimindeki 59 S 1550 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Değirmenci ile aynı araçtaki Refik Erkan Yedek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan servis sürücüsü ile araçtaki 8 kişi, sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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