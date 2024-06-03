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        Tekirdağ'da küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemesi dağıtıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 155 balıkçıya tekne bakım malzemesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:04 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:04
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        Tekirdağ'da küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemesi dağıtıldı
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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 155 balıkçıya tekne bakım malzemesi dağıtıldı.

        Tekne Bakım Projesi kapsamında hazırlanan koliler, Su Ürünleri Toptancı Hali'nde balıkçılara teslim edildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, programda balıkçıların özverili bir mesleği yerine getirdiğini söyledi.

        Verdikleri desteklerin balıkçılara bereketli kazançlar getirmesini temenni eden Yüceer, "Darda ve zorda olan bize ihtiyaç duyan her alanda esnafımızın ve üreticilerimizin yanındayız. Bugünde o sözlerden birini yerine getiriyoruz."dedi.

        Yüceer ayrıca balıkçılara desteklerinin süreceğini dile getirdi.

        Etkinlikte, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Yaşar Karayer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından balıkçılara, içerisinde macun ve boya bulunan koliler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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