Tekirdağ'da küçük ölçekli balıkçılara tekne bakım malzemesi dağıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 155 balıkçıya tekne bakım malzemesi dağıtıldı.

Tekne Bakım Projesi kapsamında hazırlanan koliler, Su Ürünleri Toptancı Hali'nde balıkçılara teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, programda balıkçıların özverili bir mesleği yerine getirdiğini söyledi.

Verdikleri desteklerin balıkçılara bereketli kazançlar getirmesini temenni eden Yüceer, "Darda ve zorda olan bize ihtiyaç duyan her alanda esnafımızın ve üreticilerimizin yanındayız. Bugünde o sözlerden birini yerine getiriyoruz."dedi.