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        Tekirdağ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:51
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        Tekirdağ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Barbaros Caddesi'nde G.A yönetimindeki 59 AFP 786 plakalı motosiklet, yolda yürüyen H.O'ya çarptı.

        Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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