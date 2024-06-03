Tekirdağ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Barbaros Caddesi'nde G.A yönetimindeki 59 AFP 786 plakalı motosiklet, yolda yürüyen H.O'ya çarptı.
Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
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