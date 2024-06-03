Tekirdağ'da cam silerken 3. kattan düşen kadın öldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde G.K. (44), evinin 3. katında mutfak camını silerken beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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