Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi

Tekirdağ Liman Başkanlığınca, denizin kirlenmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot döküldüğü belirlendi.

Yan yatan tankerden denize mazot dökülmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kamaredere Mahallesi'nde bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yaklaşık 12 bin litre mazot denize döküldü.

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