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        Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yaklaşık 12 bin litre mazot denize döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:53 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:53
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        Tekirdağ'da tankerden denize mazot döküldü, firmaya 12,6 milyon lira ceza kesildi
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, bir akaryakıt tesisinin iskelesine yakıt almak için yanaşan tankerden yaklaşık 12 bin litre mazot denize döküldü.

        Edinilen bilgiye göre, Kamaredere Mahallesi'nde bir akaryakıt firmasının limanına yakıt almaya gelen tankere yükleme yapıldığı sırada bağlantı koptu.

        Yan yatan tankerden denize mazot dökülmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Tekirdağ Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede denize yaklaşık 12 bin litre mazot döküldüğü belirlendi.

        Tekirdağ Liman Başkanlığınca, denizin kirlenmesine neden olan tankerin bağlı olduğu firmaya 12 milyon 600 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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