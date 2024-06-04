Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışan eski polis ve öğretmen 5 FETÖ üyesi yakalandı

Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı belirlenen FETÖ mensuplarının taşındığı üç aracı takibe aldı.

Kent girişinde durdurulan otomobillerin içinde 4'ü ihraç polis, 1'i ihraç öğretmen 5 şüpheli yakalandı.

Yakalananların FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları olduğu belirlendi. Araçlarda yapılan aramada, 41 bin 85 avro, 3 bin 920 dolar, 7 bin 200 lira ile cep telefonları ele geçirildi.