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        Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışan eski polis ve öğretmen 5 FETÖ üyesi yakalandı

        Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:00
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        Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışan eski polis ve öğretmen 5 FETÖ üyesi yakalandı
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        Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ mensubundan 4'ü tutuklandı.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı belirlenen FETÖ mensuplarının taşındığı üç aracı takibe aldı.

        Kent girişinde durdurulan otomobillerin içinde 4'ü ihraç polis, 1'i ihraç öğretmen 5 şüpheli yakalandı.

        Yakalananların FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları olduğu belirlendi. Araçlarda yapılan aramada, 41 bin 85 avro, 3 bin 920 dolar, 7 bin 200 lira ile cep telefonları ele geçirildi.

        FETÖ mensubu 5 zanlı ile göçmen kaçakçısı oldukları değerlendirilen otomobil sürücüleri adliyeye sevk edildi.

        Hakimlik zanlılardan eski emniyet mensubu 4 kişinin tutuklanmasına, diğer 4 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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