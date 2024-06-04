Tekirdağ'da, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı su altında kutlandı

Jandarma Komutanlığı dalış ekibi, su altında ve üstünde "185 yıldır şan ve şerefle" yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak Teşkilatın kuruluşunu kutladı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı dalış ekibi, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü dolayısıyla dalış yaptı.

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