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        Tekirdağ'ın mor tarlaları yeni sezon için hazırlandı

        Tekirdağ'da son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen mor renkli tarlaları yeni sezonda misafirlerini ağırlamak için hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 09:45 Güncelleme: 05.06.2024 - 09:45
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        Tekirdağ'ın mor tarlaları yeni sezon için hazırlandı
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        Tekirdağ'da son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen mor renkli tarlaları yeni sezonda misafirlerini ağırlamak için hazırlandı.

        Kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla kent geneli 1500 dekarda ekimi yapılan lavanta, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.

        Lavanta üreticileri, bisiklet, traktör, bank, salıncak ve eski ahşap kapılardan oluşan dekorlarla süsledikleri tarlalarda ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

        Tekirdağ'ın yanı sıra, yakın iller ve yurt dışından gelen ziyaretçiler tarlalarda fotoğraf çektirip, güzel anılar biriktiriyor.

        Lavanta çiçeklerinin bir haftaya kadar tam olarak açmasıyla tarlaların şenlenmesi bekleniyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine Tekirdağ'ın son yıllarda lavantayla anılan bir kent haline geldiğini söyledi.

        Tekirdağ'ın doğa ve deniz turizminin yanı sıra agro turizmde de yer aldığını ifade eden Hacıoğlu, lavanta tarlalarının her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti.

        Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olmasının turizm için iyi bir avantaj olduğunu belirten Hacıoğlu, "Tekirdağ turizm açısından sürekli ilgi çeken bir kent. Lavantalar açtıktan sonra yaklaşık 25 gün bu mor güzellik devam edecek. Biz insanları kente gelmeye davet ediyoruz. Lavanta bahçelerinin bilgileri konumları bizim oluşturduğumuz bir sitede, internet ortamında mevcut. İnsanlar oradan çok kolay tarlalara ulaşabilir. Kentte bir çok ilçede lavanta tarlası bulunuyor zaten. Sezon boyunca bütün tarlalar yerli ve yabancı turistlerin hizmetinde olacak." diye konuştu.

        Lavanta üreticisi Hakan Turgut da düzenledikleri dekorlarla misafirlerini ağırlamak için çalışmalarını tamamladıklarını dile getirdi.

        Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileribir hafta içerisinde ağırlayacaklarını aktraran Turgut, "Lavantalarımız hafiften tatlı bir morluğa bürünmeye başladı. geçmiş yıllarda özellikle İstanbul'dan çok sayıda misafir ağırladık. Bu yılda ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak için bir birinden güzel dekorlarımızı yerleştirdik. Herkesi bu mor güzelliğe bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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