Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri başladı
Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.
Tekirdağ'da Çevre Haftası etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Daha sonra Tohumcu ve kurum çalışanları, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tohumcu, Vali Soytürk'le bir süre görüşerek, hafta kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bugün sahil dolgu alanda çeşitli atölye çalışmaları yapılacak.
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